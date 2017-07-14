Забезпечення постійним житлом постраждалих від вибуху будинку в Києві вирішується

Влада Києва вирішує питання подальшого забезпечення постраждалих від вибуху будинку на Голосіївському проспекті постійним житлом, а тимчасове надано всім бажаючим, заявляє мер Києва Віталій Кличко.

"Минулої суботи на Голосіївському проспекті сталася вибух в будинку, побудованому в 1948-му році. Частину будинку було зруйновано ... На сьогоднішній день 24 з 77 зареєстрованих в будинку отримали тимчасове житло в гуртожитку на вул.Оболонська. Частина людей розмірковує, чи потрібно їм тимчасове житло, частина - відмовилася від нього. Однак, я хочу запевнити, що у міста є достатня кількість необхідного резерву тимчасового житла на випадок надзвичайних ситуацій", - сказав В.Кличко в ефірі телеканалу "NewsOne".

За словами мера, будинок знаходиться в аварійному стані і існує загроза його подальшого руйнування.

"Сподіваюся, найближчим часом експертна комісія зможе надати остаточну відповідь, чому саме в будинку сталася вибух газу, і хто повинен нести відповідальність", - підсумував Кличко.

Як повідомлялося, 8 липня близько 13:30 стався вибух у триповерховому житловому будинку по просп. Голосіївський, 70. В результаті вибуху загинули 2 чол., постраждали 6 чол. Зруйновано два поверхи в одному з під'їздів будинку.

Київська влада надали всім бажаючим мешканцям будинку тимчасове житло. Згідно з висновками експертів, реконструкція будівлі на Голосіївському проспекті, 70 недоцільна.