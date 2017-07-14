Події

20:14 14.07.2017

Заборона на продаж алкоголю вночі - європейська практика

Заборона на продаж алкоголю вночі є європейською практикою, яку Київ повинен успадковувати і надалі, і тому така заборона має продовжувати діяти, заявляє мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, нині відбувається протистояння такому рішенню Київради. "Алкогольна мафія лобіювала розгляд в судах питання про скасування рішення про заборону продажу алкоголю вночі", - сказав В.Кличко в ефірі каналу NewsOne.

Мер Києва зауважив, що щодня отримує інформацію про кримінальні правопорушення в столиці, і переважна частина здійснюється особами в стані алкогольного сп'яніння.

"Можу сказати, що заборона продажу алкоголю вночі дасть можливість зменшити кількість порушень закону. Це - не вигадка Київради. Це - європейська практика. Тому ми повинні переймати найкращий досвід. І один із прикладів - заборона продажу алкоголю вночі", - додав В.Кличко.

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