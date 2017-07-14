Угоду з Таїландом на постачання "Оплотів" буде повністю виконано

Україна в повному обсязі забезпечить постачання в Таїланд побудованих на потужностях ДП "Завод ім. Малишева" (Харків) нових основних бойових танків (ОБТ) "Оплот-Т" в рамках укладеної у 2011 році угоди, повідомляє держконцерн "Укроборонпром" .

"Вона (угода - ІФ) буде виконана відповідно до всіх передбачених нею домовленостей. Підприємство-виконавець цього замовлення і виробник ОБТ "Оплот" – ДП "Завод ім. В.О.Малишева", що входить до складу Концерну", - йдеться в повідомленні прес-служби держконцерну, оприлюдненому в п'ятницю.

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Роман Романов заявив, що у держконцерну також достатньо виробничих потужностей і для виконання замовлення на постачання "Оплотів" для Збройних сил України.

"Укроборонпром" здатний виготовити найкращі вітчизняні танки "Оплот" для ЗСУ - серійне виробництво цієї техніки налагоджене і відпрацьоване"- підкреслив генеральний директор оборонно-промислового об'єднання.

Раніше на "Львівському бронетанковому заводі" президент України Петро Порошенко повідомив про виділення понад 300 млн грн на закупівлю танків "Оплот" для ЗСУ. "Левова частка коштів спрямовується на озброєння, щоб наші воїни могли ефективно воювати. Понад 300 млн грн піде на закупівлю модернізованих танків "Оплот", - сказав П.Порошенко.