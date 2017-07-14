Добудова Подільсько-Воскресенського мосту в Києві може початися через місяць

На Подільсько-Воскресенському мостовому переході в Києві тривають підготовчі роботи перед початком добудови об'єкта, заявив київський міський голова Віталій Кличко.

"Уже почалися роботи на мосту. Це важливий крок. Орієнтовно через місяць, коли закінчаться консультації з інвестиційними фондами, я зможу звітувати киянам, що гроші є. І ми зможемо запускати роботи з будівництва", - сказав В.Кличко в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами мера, для запуску автосполучення по переходу між правим і лівим берегом потрібно приблизно два з половиною роки.

В.Кличко також заявив, що в поточному році розпочнуться роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу, при цьому планується знесення частини цеху заводу "Більшовик".

За його словами, кошти на роботи вже виділено і наприкінці року там почнеться реконструкція. "Він буде відбудований і стане комфортнішим для руху автомобілів. Це непросте завдання, адже потрібно знести частину цеху заводу "Більшовик", щоб зробити зручні з'їзди і розширити сам шляхопровід", - сказав В.Кличко.

Як повідомлялося, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу було розпочато в грудні 2003 року, проте з 2007 року роботи були припинені через відсутність фінансування. У 2010 році фінансування було відновлено й наприкінці жовтня була здана в експлуатацію перша черга: відкрито двосторонній рух транспорту по Гаваньському мосту і естакаду з моста на вул. Набережно-Хрещатицькій.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід довжиною 7 км і шириною 35 м має з'єднати Правий берег (Поділ), Труханів острів і Лівий берег Києва (Троєщину і Воскресенський масив). Призначений для автомобільного транспорту і поїздів метрополітену.

Як повідомлялося з посиланням на КМДА, переможцем відкритого конкурсу на будівництво Подільсько-Воскресенського моста, що відбувся 31 березня, стало ТОВ "Еко-Буд-Трейд" (Київ). Низку робіт із будівництва моста компанія має завершити в 2017 році. За планами керівництва міста рух автотранспорту на цьому мостовому переході почнеться через три роки.

Міст на Шулявському шляхопроводі в Києві, що пов'язує вул. Вадима Гетьмана з вул. Олександра Довженка і проходить над просп. Перемоги, частково обвалився ввечері 27 лютого. Міст довжиною 295м і шириною 14 м (чотири автомобільні смуги) був збудований в 1964 році. У 1985 році він був розширений - побудовано 4 з 8 напрямків розв'язки типу «клевер», міст середньої частини було розширено до 21м (до 6 автомобільних смуг).

Містобудівна рада Києва 18 травня 2017 року підтримала один з чотирьох представлених проектів реконструкції Шулявського шляхопроводу, розроблений інститутом "Київдормістпроект". Проект передбачає знесення корпусу заводу "Більшовик" та будівництво на його місці петлі. Вартість реалізації обраного варіанта реконструкції становить 400 млн грн, інших представлених варіантів - від 760 млн грн до 950 млн грн.