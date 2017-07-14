При нападі на готелі в Хургаді загинули дві німкені

Жертвами нападу на іноземних туристів в єгипетській Хургаді стали дві громадянки Німеччини, повідомляють німецькі ЗМІ.

"Рейтер" і журналістка Washington Post повідомили, що обидві жертви нападу були туристками з Німеччини ", - пише в п'ятницю ввечері "Der Westen".

При цьому, як пише видання, представник МЗС Німеччини не підтвердив і не спростував цю інформацію, зазначивши, що посольство цієї країни в Каїрі з'ясовує ситуацію.

Раніше в Департаменті консульської служби МЗС України зазначили, що інформація про наявність серед загиблих громадян України поки не підтверджується.

"Консул повідомляє, що станом на 19:00 14.07. Інформація про загибель українців у Хургаді (Єгипет) не підтверджується", - повідомляє департамент у офіційному акаунті в Твіттер.

Посол України в Єгипті Геннадій Латій повідомив, що була поранена жінка, Олена Михайленко, яка народилася в Україні, але є громадянкою Російської Федерації.

Прес-секретар МЗС Вірменії Тигран Балаян повідомив "Інтерфакс", що двоє громадян Вірменії постраждали в результаті нападу озброєного ножем чоловіка в Хургаді. "В результаті нападу в Хургаді постраждали двоє громадян Вірменії. Вони госпіталізовані, надано необхідну допомогу. Злочинець знешкоджений за допомогою одного з поранених наших співвітчизників", - сказав Т.Балаян.

Раніше єгипетські ЗМІ з посиланням на МВС країни повідомили, що озброєний ножем чоловік атакував туристів в готелі в єгипетському місті Хургада: двоє людей загинули, четверо отримали поранення.

Разом з тим, інтернет-сайт британської газети "The Telegraph" повідомляє, що убитими є двоє громадян України. "Два українські туристи вбиті і ще четверо інших туристів поранені в результаті нападу людини з ножем на єгипетському курорті Червоного моря в Хургаді", - повідомили джерела газети в Міністерстві внутрішніх справ і безпеки Єгипту.

За інформацією видання, нападник затриманий і його допитують на предмет мотивів вчинення злочину. Постраждалі знаходяться в місцевій лікарні. Офіційної інформації про громадянство постраждалих на даний момент поки немає.

За попередньою інформацією, чоловік, який атакував туристів, приплив на закритий пляж готелю з громадського пляжу, що знаходиться неподалік.