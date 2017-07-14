Стенти, закуплені за бюджетні кошти, розподілятимуть по спеціалізованих клініках

Міністерство охорони здоров'я буде розподіляти закуплені за бюджетні кошти стенти по клініках, які проводять екстрене стентування пацієнтам з гострим інфарктом міокарда.

Як повідомляється в прес-релізі британського закупівельного агентства Crown Agents, яке закупило стенти за кошти держбюджету 2016 року, Міністерство охорони здоров'я на основі аналізу стентувань, проведеного за останні три роки закладами охорони здоров'я, розробило нову формулу розподілу.

"Відтепер стенти отримуватимуть саме ті заклади охорони здоров'я, які проводять екстрені процедури стентування у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда", - повідомило Crown Agents.

За інформацією агентства, однією з основних вимог до клінік, які будуть отримувати стенти, за новим порядком, буде не тільки наявність ангіографів, але і наявність досвіду і умов для проведення екстрених стентувань.

Раніше стенти розподілялися залежно від чисельності населення регіону. Зокрема, стенти розподілялися в Сумську і Чернівецьку область, де було відсутнє ангіографічне рентгенівське обладнання, яке є обов'язковим для проведення стентування, і стенти в цих регіонах не могли бути використані.

"Щоб дійсно вчасно і якісно надати пацієнтам з гострим інфарктом міокарда необхідну медичну допомогу, такі заклади охорони здоров'я мають чергувати 24/7, мати навчених лікарів і реанімаційні відділення для інфарктних пацієнтів", - повідомляється в прес-релізі Crown Agents.

Такий підхід буде сприяти переходу закладів охорони здоров'я на сучасні міжнародні протоколи лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда.

Так, 5 липня 2017 року Міністерстві юстиції України було зареєстровано наказ Міністерства охорони здоров'я України №569 від 29 травня 2017 року, який вводить принципово новий порядок розрахунку потреби і розподілу стентів серед Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та заклад охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомлялося, британське закупівельне агентство Crown Agents закупило за кошти держбюджету 2016 року 10,5 тис. стент-систем для мережі реперфузійних центрів, зекономлені кошти дозволять закупити додаткову кількість.

Кабмін 21 лютого ухвалив рішення виділити субвенцію місцевим бюджетам у розмірі 150 млн грн на закупівлю ангіографічного обладнання для створення в Україні мережі кардіологічних центрів. За постановою планується, що закупівля ангіографів буде здійснюватися для багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування II рівня в межах створених госпітальних округів, щоб забезпечити двогодинний під'їзд пацієнтів з інфарктом міокарда в ці заклади.

Наразі в країні функціонує мережа 44 кардіоцентрів, здатних проводити невідкладне стентування, однак вона не покриває потреб країни.

За інформацією МОЗ, згідно з європейськими протоколами лікування, стентування має проводитися в перші дві години контакту пацієнта з медперсоналом і не пізніше 12 годин від початку симптомів.

За інформацією МОЗ, в Україні щорічно діагностується близько 40 тис. інфарктів, орієнтовна потреба для України в невідкладному стентуванні у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда становить 16 тис., тоді як в 2016 році в країні було проведено тільки 6,800 тис. таких операцій. Нині госпітальна летальність від інфаркту міокарда в клініках, де працюють реперфузійні центри, становить 3-6%.

За розрахунками МОЗ, створення мережі реперфузіонних кардіоцентрів дасть змогу запобігати близько 3 тис. летальних випадків щороку.