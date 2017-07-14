Створено нову наглядову раду Харківського політеху на чолі з підприємцем Хмельницьким

Вчена рада Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (НТУ ХПІ) сформувала наглядову раду, головою якої став перший віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), засновник фонду K.Fund і мажоритарний акціонер девелоперської компанії UDP ( Київ) Василь Хмельницький, заступником - екс-віце-прем'єр, голова Північно-східного наукового центру НАН України Володимир Семиноженко.

Як зазначено в повідомленні ХПІ, до наглядової ради увійшли також народні депутати Дмитро Шенцев і Анатолій Гіршфельд, який заснував Індустріальну групу "УПЕК", президент великої IT-компанії NIX Solutions Ltd Ігор Брагінський, генеральний директор ПАТ "Турбоатом" Віктор Суботін.

До наглядової ради також увійшли фотохудожник Сергій Братков, перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк, академік-секретар НАН України Олександр Кириленко, виконавчий директор Харківського регіонального відділення УСПП Едуард Набока, директор Харківської облдирекції Укргазбанку Алла Пивовар, журналіст Юрій Чевордов.

Університет уточнив, що склад ради затверджено Міністерством освіти і науки на п'ятирічний термін.

Ректор НТУ "ХПІ" Євген Сокіл, чиї слова наводяться в релізі, повідомив, що університет готує спільний пілотний проект, пов'язаний з трансформацією вітчизняного інженерної освіти в галузі IТ-технологій, враховуючи можливості К.Fund і IТ-школи UNIT Factory, і сподівається на допомоги наглядової ради в реалізації цього проекту.

"У ХПІ величезний потенціал для подальшого розвитку, значний досвід розробки та успішної реалізації новаторських підходів в освіті", - зазначив В.Хмельницький.

Як зазначено в положенні про наглядову раду НТУ "ХПІ", основна мета її функціонування - створення умов для вирішення поточних і перспективних завдань розвитку вузу для підвищення рівня розвитку вітчизняної освіти, інтеграції в світову освітню систему.