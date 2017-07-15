Події

07:01 15.07.2017

У Великій Британії на п'ять років засудили бойовика "ДНР"

Суд в м.Манчестер (Великобританія) визнав винним у терористичній діяльності британського громадянина в зв'язку з його участю у війні на Донбасі на боці бойовиків незаконних збройних формувань і засудив до п'яти років і чотирьох місяців ув'язнення, повідомляє Російська служба ВВС.

"Суд в Манчестері засудив британця Бенджаміна Стимсона, який брав участь в бойових діях на стороні самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", до п'яти років і чотирьох місяців ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними ВВС, суддя засудив Б.Стімсона до 8 років ув'язнення, але зменшив строк через визнання провини засудженим.

На думку суду, Стимсон не має екстремістських поглядів і не представляє зараз небезпеки для населення Британії

Бенджаміну Стімсону 41 рік, восени 2015 року журналісти ВВС зустріли його неподалік від Дебальцевого. Він розповів, що відправився на Донбас, оскільки вдома не бачив ніяких перспектив і вже півтора року був безробітним.

У суді Стимсон заперечував свою участь в бойових діях. За його словами, він провів на сході України чотири місяці, працюючи водієм швидкої допомоги

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