Події

07:13 15.07.2017

У Китаї попрощалися з нобелівським лауреатом Лю Сяобо

У Китаї кремували тіло правозахисника, лауреата Нобелівської премії миру Лю Сяобо, повідомляє в суботу агентство "Сіньхуа".

Церемонія прощання, на якій були присутні лише друзі і родичі покійного, пройшла в місті Шеньян.

Лю Сяобо помер в минулий четвер, йому було 62 роки. Останні 11 років він провів у китайській в'язниці за звинуваченням у підбурюванні до підриву державного ладу. У травні у правозахисника діагностували рак, в зв'язку з чим його перевели в лікарню, проте не випустили з країни для лікування за кордоном.

У 2010 році йому було присуджено Нобелівську премію миру за "ненасильницьку боротьбу за права людини в Китаї".

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