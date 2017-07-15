Глава МЗС Франції вирушає в країни Перської затоки для допомоги у врегулюванні кризи

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан 15-16 липня здійснить поїздку в Катар, Саудівську Аравію, Кувейт і ОАЕ для сприяння вирішенню катарської кризи, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на заяву МЗС Франції.

"Ми стурбовані нинішньою напруженістю щодо тих країн, з якими у нас близькі і дружні відносини, в зв'язку з чим ми закликаємо до швидкої деескалації ситуації, і це буде в інтересах усіх", - наголошується в заяві.

Згідно МЗС Франції, криза у відносинах між Катаром та низкою інших країн регіону негативно відбивається на дипломатичній, політичній, економічній сферах, а також в області безпеки. У свою чергу Ж.-І.Ле Дріан планує вислухати думку всіх сторін, а також підтримати зусилля Кувейту як посередника між учасниками конфлікту.

Також глава МЗС Франції збирається закликати країни регіону до посилення боротьби з тероризмом і з його фінансуванням, а також до спільних дій з цієї проблеми.

Західні ЗМІ нагадують, що Франція підтримує тісні зв'язки з ОАЕ і Єгиптом, є одночасно союзником Саудівської Аравії і великим постачальником озброєння Катару.

Нині в регіоні знаходиться держсекретар США Рекс Тіллерсон з метою врегулювання розбіжностей між Катаром і країнами регіону.

5 червня Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ і Бахрейн розірвали дипвідносини з Катаром, оголосивши йому фактичну блокаду, звинувативши катарське керівництво в підтримці і фінансуванні терористичних угрупувань і втручанні у внутрішні справи інших країн.

Пізніше вони направили Катару список вимог з 13 пунктів, виконання яких дозволить їм зняти блокаду. У Досі ці вимоги визнали "нереалістичними" і відмовилися виконувати їх.