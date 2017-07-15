Події

07:34 15.07.2017

В Женеві члени сирійської влади і опозиції обговорили боротьбу з тероризмом

Проблеми боротьби з тероризмом і технічні проблеми, пов'язані з конституцією Сирії стали основними питаннями на зустрічі сирійських властей і опозиції в Женеві, повідомив в п'ятницю за підсумками консультацій постійний представник Сирії при ООН Башар Джаафарі.

"Ця серія переговорів особливо стосувалася двох основних тем - боротьби з тероризмом і технічних конституційних питань", - сказав він.

"Ми привернули увагу спеціального посланника ООН по Сирії (Стаффана де Містури) до кривавої бійні міжнародної коаліції в Ракку і Табке", - зазначив Б.Джаафарі. Він вказав також на факт проникнення озброєних людей з території Туреччини на північ Сирії.

Представник опозиційної Вищої ради по переговорам Насер Харірі зі свого боку, коментуючи підсумки зустрічі, заявив, що опозиція поділяє політичне бачення перехідного процесу в Сирії, в тому числі і усунення нинішнього президента Сирії Башара Асада від влади, і дорікнув при цьому дамаській делегації, що вона уникала цього обговорення.

На думку Н.Харірі, "політичний процес - це єдиний шлях боротьби з тероризмом".

Нинішній раунд переговорів делегацій сирійської влади і опозиції проходив в Женеві п'ять днів. Ці переговори стартували на початку року, вони проходять за допомогою посередників - безпосередньо учасники делегацій один з одним не спілкуються.

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