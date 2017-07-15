Один військовослужбовець загинув і троє отримали поранення минулої доби в АТО

За минулу добу бойовики здійснили 35 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких 1 український військовослужбовець загинув і 3 - отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У зоні АТО, в кінці минулої доби, незаконні збройні формування активізували збройні провокації практично вздовж усієї лінії розмежування ... Всього за минулу добу противник 35 разів порушив перемир'я. Троє наших військових отримали поранення, одна людина загинула. Сили АТО 15 разів відкривали вогонь у відповідь" , - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру АТО в Фейсбук.

На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали позиції ЗСУ в околицях Гнутового, Павлополя, Водяного та Кам'янки з мінометів калібру 82 мм і гранатометів, Широкино - з великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 120 мм і зенітних установок, Красногорівку - з танків і мінометів калібру 120 мм, Мар'їнку - з гранатометів.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Авдіївку і шахту Бутівка зі стрілецької зброї і гранатометів.

"Різке збільшення вогневих провокацій в кінці минулої доби зафіксовано на Луганському. Тут бойовики близько 23 годин зі стрілецької зброї і гранатометів вели вогонь по селищам Донець і Новозванівка. А з 82 міліметрових мінометів накривали Кримське. Цієї ночі сталося і бойове зіткнення українських військ з противником. майже з півночі і до 2 ночі в районі Новотошківського група бойовиків безуспішно намагалася наблизитися до наших позицій. На жаль, в ході цих бойових дій один український захисник загинув", - йдеться в повідомленні.