ВООЗ попередила паломників про небезпеку зараження холерою в Саудівській Аравії
Епідемія холери в Ємені може становити серйозну небезпеку для паломників, які відправляться на хадж в сусідню Саудівську Аравію, попереджає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
"Спалах холери в Ємені, а також в деяких африканських країнах може становити серйозну небезпеку для всіх паломників під час хаджу в Саудівську Аравію і навіть після повернення їх на батьківщину", - йдеться в заяві ВООЗ.
Тим часом, експерт організації по боротьбі з холерою Домінік Легрос зазначив, що Саудівська Аравія "добре підготовлена" для того, щоб не допустити поширення вірусу.
За даними ВООЗ, на даний момент більше 330 тис. людей заражені холерою в Ємені.
У цьому році час хаджу доводиться на початок вересня.