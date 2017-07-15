Трамп виклав в твіттер відео зі своєї поїздки до Франції

Президент США Дональд Трамп подякував Еммануеля Макрона за прийом, наданий йому під час візиту до Франції, який збігся зі святкуванням Дня взяття Бастилії.

"Це була неймовірна поїздка", - повідомив Трамп в п'ятницю в своєму твіттері. Він також опублікував відео, в якому зібрані найяскравіші моменти його подорожі, і записав привітання до Дня взяття Бастилії.

"Наші нації назавжди з'єднані духом революції і боротьби за свободу", - сказав Трамп. "Франція - перший і найстаріший союзник США". "Президент Макрон, спасибі Вам за те, що запросили Меланію і мене на це історичне святкування", - додав американський лідер.