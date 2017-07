Трамп виклав в твіттер відео зі своєї поїздки до Франції

Президент США Дональд Трамп подякував Еммануеля Макрона за прийом, наданий йому під час візиту до Франції, який збігся зі святкуванням Дня взяття Бастилії.

"Це була неймовірна поїздка", - повідомив Трамп в п'ятницю в своєму твіттері. Він також опублікував відео, в якому зібрані найяскравіші моменти його подорожі, і записав привітання до Дня взяття Бастилії.

President @EmmanuelMacron,

Thank you for inviting Melania and myself to such a historic celebration in France. #BastilleDay #14juillet pic.twitter.com/KZjJQOo0H1