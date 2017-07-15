Рауль Кастро дорікнув Трампа в поверненні до риторики холодної війни

Голова Держради і Ради міністрів Куби Рауль Кастро заявив, що президент США Дональд Трамп своїми діями щодо посилення політики щодо Куби відкидає двосторонні відносини до часів холодної війни. Про це він повідомив під час виступу перед депутатами Національної асамблеї народної влади, передає газета Gramna.

"Уряд США вирішив посилити блокаду шляхом введення нових перешкод для ділових кіл США, які хочуть торгувати і інвестувати в Кубу, а також додаткових обмежень для поїздок громадян США на Кубу, виправдовуючи ці заходи старою і ворожою риторикою холодної війни" - заявив Кастро.

На початку червня президент США Дональд Трамп вирішив посилити політику щодо Куби і скасував частину досягнутих при колишньому президенті Бараку Обамі домовленостей. Трамп скасував політику wet feet, dry feet, згідно з якою кубинці, які втекли з США, протягом року могли звернутися з проханням про надання їм дозволу на проживання.

Однак посольства в столицях обох країн зберегли свою роботу, а авіакомпанії США і круїзні лайнери зможуть організовувати транспортування туристів на Кубу. Трамп також залишив в силі ембарго проти Гавани. Також Трамп знову заборонив окремі поїздки громадян США на Кубу. За словами президента США, санкції залишаться в силі до тих пір, поки влада Куби не звільнить політв'язнів, не припинить тиснути на дисидентів і не буде поважати свободу слова. Трамп вважає, що Куба отримала занадто багато поступок, вводячи США в "оману", але "тепер ці дні в минулому". Трамп розцінив введені проти острова заходи як спробу створити "вільну Кубу".

Влада Куби засудила нову політику президента Трампа і сприйняли її як "регрес" двосторонніх відносин. Разом з тим, Гавана підтвердила свою готовність "продовжувати діалог і співробітництво (з США) з питань, що становлять взаємний інтерес". Незважаючи на це, "нові заходи щодо посилення блокади", на думку влади Куби, "не досягнуть своєї мети послабити революцію або зломити кубинський народ, опір якого агресії будь-якого типу доведено протягом майже семи десятиліть".