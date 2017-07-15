Бойовики продовжують обстріли житлових кварталів Мар'їнки

Бойовики незаконних збройних формувань продовжують обстрілювати житлові квартали Мар'їнки, незважаючи на оголошене на період збору врожаю перемир'я, повідомляє Українська сторона спільного центру з контролю і координації.

"14-го липня, близько 22.30 під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки, під вогонь бойовиків з автоматичних і протитанкових гранатометів знову потрапили житлові квартали населеного пункту. Ворожі гранати розірвалися поблизу житлових будинків по вулицях Тельмана, Садовій і Степовій. На щастя, серед місцевих жителів постраждалих немає", - йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО в Фейсбук.

Група спостереження Української сторони СЦКК працює на місці обстрілу. Інформація про остаточні результати обстрілу уточнюється.

"НВФ ОРДО, нехтуючи всіма нормами міжнародного гуманітарного права і досягнутими домовленостями, в черговий раз ставлять під загрозу життя і здоров'я цивільного населення. Для керівництва ОРДО, небажання дотримуватися режиму припинення вогню, на жаль, давно стало нормою", - відзначають в повідомленні.