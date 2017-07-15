Події

08:32 15.07.2017

Восьмеро людей загинули через дощі на північному сході Китаю

На північному сході Китаю в провінції Цзілінь проливні дощі привели до загибелі восьми чоловік. Ще одна людина зникла безвісти, повідомляє агентство "Сіньхуа".

Зливи почалися в центральній і східній частині провінції 13 червня. Метеорологами був зафіксований рекордний показник добової кількості опадів. Їх максимальний рівень склав 295,7 мм за день.

До 15 липня в провінції від злив постраждали 316 тис. чоловік. Більше 120 тисяч були евакуйовані в терміновому порядку. Вода зруйнувала понад 12 тис. будівель, 31,5 тис. гектарів сільгоспугідь виявилися затопленими, майже 202 км доріг розмитими.

Раніше, 9 липня в Центральному Китаї число жертв повені досягло 83 осіб, більше 12 млн людей опинилися в зоні повені. Повінь було викликано проливними дощами, які в провінції Хунань тривають з 22 червня. Владою було евакуйовано 1,62 млн осіб.

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