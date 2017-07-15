Черкаські поліцейські виявили у фігурантів справи про вбивство журналіста В.Сергіенка арсенал зброї

Співробітники черкаської поліції виявили у фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка арсенал зброї в ході обшуків, що проходили на території Київської області, повідомляє відділ коммунікації Черкаської поліції.

"В рамках проведення слідчих дій під час санкціонованих обшуків в домоволодінні одного з фігурантів справи про вбивство Василя Сергієнка, правоохоронці виявили арсенал зброї. Серед виявленого дві одиниці мисливської гладкоствольної зброї без відповідних документів, автомат Калашникова з трьома магазинами до нього, 180 патронів 19-го калібру до мисливської гладкоствольної зброї та 320 набоїв калібру 7.62 для автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні на сайті Черкаської поліції.

Вилучена зброя та боєприпаси направлені на експертизу.

Як повідомлялося, 13 червня Апеляційний суд Черкаської області залишив запобіжний захід взяття під варту, без права внесення застави, підозрюваному у вбивстві журналіста Василя Сергієнка.

Раніше, 1 червня 2017 слідчим суддею Придніпровського районного суду м.Черкаси підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави.

Зазначену постанову суду було оскаржено стороною захисту.

Слідство триває, вживаються заходи щодо швидкого, всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, завершення досудового розслідування в найкоротші терміни і прийняття кінцевого процесуального рішення відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.

За вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.3 ст.27 пп. 3, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.3 ст.27 ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна), ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) КК України зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.