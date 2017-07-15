Клімкін засудив теракт у Хургаді: Жорстокості не може бути виправдання

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив терористичні атаки на готелі в єгипетській Хургаді, а також підтвердив інформацію, що українців немає серед жертв.

"Консул на місці з'ясовує ситуацію. За інформацією Посольства України в Єгипті, жертв серед українців немає", - написав він на своїй сторінці у Twitter у п'ятницю ввечері.

П.Клімкін також засудив терористичну атаку в Єгипті.

"Засуджую брутальну атаку в Єгипті. Співчуття рідним та близьким жертв, швидкого одужання постраждалим. Жорстокості не може бути виправдання", - додав він.

Раніше в департаменті консульської служби МЗС України зазначили, що інформація про наявність серед загиблих громадян України наразі не підтверджується.

"Консул повідомляє, що станом на 19:00 14.07 інформація про загибель українців у Хургаді (Єгипет) не підтверджується", - повідомляє департамент в офіційному акаунті в Twitter.

2/2 Консул на місці з'ясовує ситуацію. За інформацією Посольства України в Єгипті, жертв серед українців немає. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 июля 2017 г.

Посол України в Єгипті Геннадій Латій повідомив, що була поранена жінка, Олена Михайленко, яка народилася в Україні, але є громадянкою Російської Федерації.

Прес-секретар МЗС Вірменії Тігран Балаян повідомив "Інтерфаксу", що двоє громадян Вірменії постраждало внаслідок нападу озброєного ножем чоловіка в Хургаді. "Унаслідок нападу в Хургаді постраждало двоє громадян Вірменії. Їх госпіталізовано, надано необхідну допомогу. Злочинця знешкоджено за допомогою одного з поранених наших співвітчизників", - сказав Т.Балаян.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що жертвами нападу на іноземних туристів в єгипетській Хургаді стали дві громадянки Німеччини. "Рейтер" і журналістка Washington Post повідомили, що обидві жертви нападу були туристками з Німеччини", - пише в п'ятницю увечері Der Westen.

Раніше єгипетські ЗМІ з посиланням на МВС країни повідомили, що озброєна ножем людина атакувала туристів у готелі в єгипетському місті Хургада: дві людини загинули, чотири дістали поранень.

Водночас інтернет-сайт британської газети The Telegraph повідомляє, що вбитими є двоє громадян України. "Два українські туристи вбиті і ще четверо інших туристів поранені внаслідок нападу людини з ножем на єгипетському курорті Червоного моря в Хургаді", - повідомили джерела газети в Міністерстві внутрішніх справ і безпеки Єгипту.

За інформацією видання, нападника затримали, його допитують на предмет мотивів скоєння злочину. Постраждалі перебувають у місцевій лікарні. Офіційної інформації про громадянство постраждалих наразі немає.

За попередньою інформацією, людина, яка атакувала туристів, приплила на закритий пляж готелю з громадського пляжу, що розташований неподалік.