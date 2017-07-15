Матіос: Партнери Клименка пішли на співпрацю зі слідством

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що партнери колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка пішли на співпрацю зі слідством.

"Ще вчора вони тусили в "Гуллівері" (ТРЦ "Гуллівер", де напередодні правоохоронці провели обшуки - ІФ) і були партнери з Клименком, а нині після обшуків у квартирах "господаря" вже надвечір вони ж (від страху/совісті чи сумління?) рядками свідчень у протоколах - пішли на співпрацю зі слідством. Це добре. День пройшов не дарма", - написав А.Матіос на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як повідомлялося, напередодні в п'ятницю, 14 липня, А.Матіос розповів, що правоохоронні органи провели 151 обшук у компаніях, що належать екс-міністру доходів і зборів О.Клименку в Києві та Одесі. За підсумками слідчих дій головний військовий прокурор пообіцяв затримання деяких осіб.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що слідчі дії в п'ятницю проводилися "в узагальнювальному спектрі". "Ми проводимо таку енергійну фазу в торговельному центрі "Гуллівер" (Київ), де слідчі й оперативники... працюють з майном, купленим за злочинні гроші, що викрадені в українського народу і належать компаніям Клименка", - сказав глава МВС.

Міністр наголосив: "Вважаємо, що сьогоднішнє блокування цього майна - $12 млрд - має велике значення для подальших процесуальних дій".

Цього самого дня трудові колективи компаній-орендарів БЦ "Гуллівер" - "Юнісон Груп", КУА "Ексельсіор", "Юнісон Апартменс", Група "Скіф", "Юнісон Сінема", банк "Юнісон", в яких у п'ятницю відбувалися обшуки, звернулися з офіційною заявою до президента та прем'єр-міністра України.

"Сьогодні компанії, які орендують приміщення в БЦ "Гулівер", зазнали обшуку з боку представників правоохоронних органів. Ми вважаємо, що відбувається фактичне захоплення наших підприємств і блокування роботи наших трудових колективів, що здійснюється під керівництвом вищих чинів прокуратури, а саме військового прокурора Анатолія Матіоса", - йдеться в заяві.

КУА "Ексельсіор" управляє чотирма венчурними фондами: "Солдо" (вартість чистих активів на кінець 2015 року становила 373 млн грн), "Цитадель" - 104 млн грн, "Юнісіті" - 91 млн грн, "Скай" - 4,5 млн грн.