Події

12:26 15.07.2017

Невідомий кинув гранату в приватний будинок в Донецькій області, загинула жінка

У с. Покровському Бахмутського району Донецької області невідомий кинув гранату на територію приватного домоволодіння, внаслідок вибуху загинула 53-річна жінка, повідомили в поліції.

Як поінформували в суботу у Бахмутському відділі поліції, повідомлення про те, що невідомий кинув гранату у будинок 53-річної місцевої жительки, надійшло до поліції вночі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти, вибухотехніки та кінолог зі службовим собакою.

"За кілька хвилин медики повідомили, що внаслідок вибуху постраждала жінка. Постраждалу доправили до лікарні, де вона від отриманих травм померла", - йдеться в повідомленні

Поліцейські встановлюють обставини події та вживають заходів щодо затримання зловмисників.

Факт внесено до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян. Після проведення першочергових оперативних заходів подія отримає правову оцінку.

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