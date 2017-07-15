Невідомий кинув гранату в приватний будинок в Донецькій області, загинула жінка
У с. Покровському Бахмутського району Донецької області невідомий кинув гранату на територію приватного домоволодіння, внаслідок вибуху загинула 53-річна жінка, повідомили в поліції.
Як поінформували в суботу у Бахмутському відділі поліції, повідомлення про те, що невідомий кинув гранату у будинок 53-річної місцевої жительки, надійшло до поліції вночі.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти, вибухотехніки та кінолог зі службовим собакою.
"За кілька хвилин медики повідомили, що внаслідок вибуху постраждала жінка. Постраждалу доправили до лікарні, де вона від отриманих травм померла", - йдеться в повідомленні
Поліцейські встановлюють обставини події та вживають заходів щодо затримання зловмисників.
Факт внесено до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян. Після проведення першочергових оперативних заходів подія отримає правову оцінку.