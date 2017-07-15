ЄБРР може виділити Харкову EUR160 млн на продовження третьої вітки метро

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розглядає можливість виділення Україні кредиту на EUR160 млн для продовження "зеленої" лінії міського метрополітену Харкова.

Згідно з повідомленням, розміщеним на веб-сайті банку, рада директорів планує розглянути цей проект 20 вересня цього року.

ЄБРР зазначає, що співфінансування такого ж обсягу у вигляді суверенного кредиту планує надати і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а загальна вартість проекту становить приблизно EUR320 млн.

ЄІБ, що повідомив про можливість виділення такого кредиту в травні цього року, в липні уточнив, що проект передбачає продовження "зеленої" вітки метрополітену в Харкові на 3,47 км у напрямку аеропорту, будівництво двох станцій метро - "Державінська" та "Одеська", будівництво депо та придбання рухомого складу.

Передбачається, що обидві станції та ділянка від наявних тунелів до станції "Державінська" (959 м) будуть побудовані "відкритим способом", тоді як перегінні тунелі між новими станціями (2514 м) - за допомогою тунелепрохідницького комплексу.

Будівництво охопить 45 будинків, з яких 3 багатоповерхові, із 247 зареєстрованими жителями, і кілька комерційних об'єктів.

Як повідомлялося, 25 грудня 2014 року Харківська міськрада ухвалила рішення про створення групи управління інвестпроектом "Продовження третьої лінії метрополітену в м. Харкові", який передбачалося реалізувати спільно з ЄБРР. На прес-конференції в Харкові директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер 13 грудня 2016 року висловив сподівання, що договір про фінансування будівництва метро буде підписано в першому півріччі 2017 року.

Харківська міськрада 21 грудня 2016 року підтримала участь комунального підприємства (КП) "Харківський метрополітен" в інвестиційному проекті "Продовження третьої лінії метрополітену в м. Харкові" і дала згоду на отримання позики ЄБРР та ЄІБ, залученої державою для реалізації цього проекту, на суму EUR320 млн.