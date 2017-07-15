Один український військовий загинув, ще троє дістало поранень за добу в зоні АТО

Один український військовослужбовець загинув, ще троє дістало поранень за минулу добу, 14 липня, в зоні проведення антитерористичної операції, повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, троє отримали поранення", - розповів А.Лисенко на брифінгу в Києві в суботу.

За його словами, український військовий загинув під час бою, відбиваючи атаку противника на Бахмутській трасі на луганському напрямку.