Суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу Добкіну

Печерський районний суд м. Києва розглядає питання про обрання запобіжного заходу народному депутатові з фракції "Опозиційний блок" Михайлу Добкіну, повідомляє прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Зараз Печерський суд (Хрестовий провулок, 4 (колишня Гайцана) розглядає питання про обрання запобіжного заходу нардепу Михайлу Добкіну", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook у суботу.

Прокуратура просить суд обрати М.Добкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі не менше ніж 150 млн грн.

Водночас сам нардеп заявив, що у нього немає такої суми, щоб внести заставу. "У мене немає 150 млн грн, щоб внести таку заставу. Я вважаю, що така застава необґрунтована - вона не стимулює підозрюваного не здійснювати якихось дій, які можуть завадити слідству. Вона спрямована на те, щоб такою сумою унеможливити застосування альтернативи застави взагалі й виходу мене під заставу на свободу. 150 млн грн - це сума, яка взагалі ні до чого не прив'язується", - сказав М.Добкін журналістам у залі суду в суботу.

Нардеп порівняв заставу з формою, аналогічною "сомалійському піратству". Він також заявив, що залучить до своєї справи іноземних адвокатів і вже має пропозиції зі США.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 липня проголосувала за позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності, а також схвалила затримання та арешт М.Добкіна. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура має намір просити суд про обрання М.Добкіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У п'ятницю Генпрокуратура вручила М.Добкіну підозру за статтею "шахрайство" та "перевищення службових повноважень". Нардеп повідомив журналістам, що здав слідчому усі свої паспорти і не має наміру покидати межі України, але наголосив, що його пересування Україною не обмежено. Він також заявив, що не має наміру вносити за себе заставу, якщо суд призначить надто великий її розмір як альтернативу арешту.

За інформацією ЗМІ, прокуратура просить суд визначити нардепові у вигляді альтернативи арешту заставу в розміні не менше ніж 150 млн грн.