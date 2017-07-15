Події

13:26 15.07.2017

Южно-Українська АЕС відключила блок №2

Енергоблок №2 Южно-Української АЕС у суботу, 15 липня, о 02:39 відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту відповідно до попередньої заявки, повідомила прес-служба держпідприємства "НАЕК "Енергоатом".

Як зазначено в повідомленні, при перехідних процесах відключення енергоблоку порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.

На першому енергоблоці також триває капітальний планово-запобіжний ремонт.

"Обладнання третього енергоблоку Южно-Української АЕС працює в заданому режимі", - йдеться в повідомленні.

Радіаційна обстановка на атомній станції відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень, які було заміряно до пуску АЕС. На 15 липня 2017 року він становить 0,1 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнську Миколаївської області та є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

Южно-Українська АЕС з трьома енергоблоками ВВЕР встановленою потужністю 1000 МВт кожен розташована в Миколаївській області. Також експлуатує Ташлицьку ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт у турбінному режимі та Олександрівську ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України, експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

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