Події

13:30 15.07.2017

Київський автобус №37А курсуватиме до 00:30

У вихідні, у зв'язку з проведенням фестивалю MotoOpenFest, автобуси маршруту №37А курсуватимуть до 00:30, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"15 та 16 липня для забезпечення належних пасажирських перевезень жителів і гостей столиці під час проведення фестивалю MotoOpenFest на території спортивного комплексу "Чайка" буде продовжено роботу автобусів №37А від ст. м. "Святошин" до спортивного комплексу "Чайка"... Останнє відправлення автобуса зі спортивного комплексу "Чайка" в ніч із суботи на неділю відбуватиметься о 00:30. Так само останній автобус відправлятиметься і в недільну ніч", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

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