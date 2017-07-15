Прохолодна погода протримається до неділі

В Україні в неділю, 16 липня, погоду визначатиме прохолодне повітря, місцями короткочасні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На більшій території країни - без опадів, лише в Прикарпатті, Закарпатті та Луганській області очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 3-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, удень 20-25°, у південній частині і східних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Карпатах вночі 3-8°, удень 11-16°.

У Києві 16 липня без опадів; вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 16 липня найвища температура вдень була 35,9° у 1931 році, найнижча вночі 7,8° у 1902 році.

В Україні в понеділок, 17 липня, без опадів. Вітер північно-східний і північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 9-14°, на півдні та сході до 19°; удень 22-27°, у східних областях і в Приазов'ї до 30°.

У Києві 17 липня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 23-25°.

Станом на 9:00 суботи, 15 липня, температура води в Чорному та Азовському морях була 23-25°, у районі Одеси та Приморського 15-19°, у Дніпрі біля Києва 21°.