СБУ затримала жінку-психолога, яка супроводжувала відбір охочих вступити до лав бойовиків "ДНР"

Співробітники Служби безпеки України затримали в районі проведення антитерористичної операції жінку-психолога артилерійського бандформування "Кольчуга" так званої ДНР.

Як повідомляє в суботу прес-центр СБУ, 28-річну уродженку Донецької області затримали під час спроби потрапити на контрольовану українською владою територію.

За інформацією спецслужби, жінка добровільно приєдналася до незаконних збройних формувань "ДНР" у середині 2014 року і, будучи дипломованим психологом, супроводжувала процес відбору охочих вступити до лав бойовиків.

"За дорученням одного з ватажків терористів зловмисниця запроваджувала та реалізовувала методи психологічного впливу на особовий склад бандформування. Зокрема, супроводжувала процес відбору охочих вступити до лав угруповання. Займалася психологічним натхненням бойовиків на вбивства українських військових, нехтуючи власним життям заради нав’язаних проросійською пропагандою ідей псевдодержавного утворення "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Слідчими СБУ документально підтверджено її активне сприяння діяльності НЗФ та близькі контакти із ватажками артилерійського бандформування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній).

Затриманій повідомлено про підозру. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.