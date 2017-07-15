Три нардепи готові взяти Добкіна на поруки

Народні депутати Нестор Шуфрич, Дмитро Добкін (обидва - фракція "Опозиційний блок") і Дмитро Святаш (група "Відродження") готові взяти на поруки народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

Як повідомив у суботу агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат М.Добкіна Ігор Степанов, відповідне клопотання подано до Печерського районного суду м. Києва.

Прокуратура просить суд про обрання М.Добкіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі не менше ніж 150 млн грн.

Водночас сам нардеп заявив, що у нього немає такої суми для внесення застави, і вважає, що як запобіжний захід достатньо буде його особистого зобов'язання.

"У мене немає 150 млн грн, щоб внести таку заставу. Я вважаю, що така застава необґрунтована - вона не стимулює підозрюваного не здійснювати якихось дій, які можуть завадити слідству. Вона спрямована на те, щоб такою сумою унеможливити застосування альтернативи застави взагалі й виходу мене під заставу на свободу. 150 млн грн - це сума, яка взагалі ні до чого не прив'язується", - сказав М.Добкін журналістам у залі суду.

У свою чергу народний депутат із фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський у залі суду повідомив журналістам, що в разі, якщо суд визначить заставу в 150 млн грн, вони допоможуть М.Добкіну її внести.

Зараз судді Печерського райсуду пішли нарадчої кімнати.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 липня проголосувала за позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності, а також схвалила затримання та арешт М.Добкіна. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура має намір просити суд про обрання М.Добкіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У п'ятницю Генпрокуратура вручила М.Добкіну підозру за статтею "шахрайство" та "перевищення службових повноважень". Нардеп повідомив журналістам, що здав слідчому усі свої паспорти і не має наміру покидати межі України, але наголосив, що його пересування Україною не обмежено. Він також заявив, що не має наміру вносити за себе заставу, якщо суд призначить надто великий її розмір як альтернативу арешту.