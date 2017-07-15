Перший заступник голови Держприкордонслужби та заступник голови СММ ОБСЄ обговорили пересування громадян через КПВВ у зоні АТО

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк обговорив із першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александром Хугом забезпечення пересування цивільних осіб через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) у районі проведення АТО.

Як повідомляє в суботу прес-служба Держприкордонслужби, робоча зустріч відбулася в п'ятницю в Києві.

"Під час зустрічі сторони обговорили нагальні питання взаємодії, серед яких найбільшу увагу було зосереджено на аспектах забезпечення вільного пересування цивільних осіб через контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО вздовж лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

В.Серватюк та А.Хуг також обговорили взаємодію з експертами місії щодо моніторингу ситуації в КПВВ, у пунктах пропуску та російсько-українського державного кордону.