Для внесення застави Добкіну надано 5 днів

Печерський районний суд м.Києва ухвалив взяти під варту на 60 днів народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна і встановив суму застави в 50 млн грн. При цьому підозрюваному надано 5 днів на внесення застави.

Слідчий суддя зачитала резолютивну частину рішення суду: "Клопотання заступника генерального прокурора Столярчука про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Добкіна Михайла Марковича задовольнити. Застосувати до Добкіна ... який підозрюється в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 27, ч.4 ст .190 КК України запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в межах дії двох місяців - до 14 вересня 2017 року включно. Обрати підозрюваному Добкіну альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі ... 50 млн грн".

Слідчий суддя також зазначила, що підозрюваний М.Добкін, який на даний момент не утримується під вартою, повинен не пізніше ніж за 5 днів з моменту обрання запобіжного заходу внести заставу на рахунок Печерського районного суду м.Києва та надати відповідний документ.

Також, за рішенням суду, М.Добкін повинен з'являтися на виклик до слідчих і суддів, утриматися від спілкування з фігурантами справи, а також здати паспорти.

У разі порушення цих умов суд може розглянути клопотання про збільшення розміру застави.

Прокуратура просила суд про обрання М.Добкіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі не менше 150 млн грн.

Сам М.Добкін просив не позбавляти його волі під особисті зобов'язання.

Народні депутати Нестор Шуфрич, Дмитро Добкін (обидва - фракція "Опозиційний блок") і Дмитро Святаш (група "Відродження") заявили про готовність взяти М.Добкіна на поруки.

Разом з тим перед рішенням суду М.Добкін заявив, що у нього немає такої суми, щоб внести заставу. "У мене немає 150 млн, щоб внести таку заставу. Я вважаю, що така застава необґрунтована - вона не стимулює підозрюваного не вчиняти будь-яких дій, які можуть перешкодити слідству. Вона спрямована на те, щоб такою сумою унеможливити застосування альтернативи застави взагалі і виходу мене під заставу на свободу. 150 млн - це сума, яка взагалі ні до чого не прив'язується", - сказав депутат.

Після рішення суду М.Добкін заявив, що "засмучений і збентежений" рішенням, і підкреслив, що у нього немає грошей для внесення застави.

Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада проголосувала за позбавлення депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності, а також схвалила затримання і арешт М. Добкіна. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура має намір просити суд про обрання М.Добкіну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У п'ятницю Генпрокуратура вручила М.Добкіну підозру за статтею шахрайства та перевищення службових повноважень. Нардеп повідомив журналістам, що здав слідчому всі свої паспорти і не має наміру залишати межі України, але підкреслив, що його пересування по Україні не обмежено. Він також заявив, що не має наміру вносити за себе заставу, якщо суд призначить занадто великий її розмір, як альтернативу арешту.

Нардеп з фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський заявив ще до рішення суду про готовність внести заставу