Події

19:13 15.07.2017

Порошенко здійснить державний візит до Грузії 17-19 липня

Президент України Петро Порошенко 17-19 липня 2017 року здійснить державний візит до Грузії, де зустрінеться зі своїм грузинським колегою Гіоргі Маргвелашвілі.

Як повідомляє в суботу прес-служба президента України, програмою візиту також передбачені зустрічі П.Порошенка з прем'єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою грузинського парламенту Іраклі Кобахідзе.

В ході візиту планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічної співпраці між Україною і Грузією.

Крім того, президенти України і Грузії відкриють роботу бізнес-форуму в Тбілісі.

Також заплановано спільну участь П.Порошенка і Г.Маргвелашвілі в роботі інвестиційного круглого столу в Батумі.

В рамках візиту президент України також відвідає Автономну Республіку Аджарія, де зустрінеться з головою уряду Аджарії Зурабом Патардзе.

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