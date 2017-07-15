Чоловік, який напав на кредитну установу в центрі Харкова, загинув під час переслідування

У суботу вдень в Харкові невідомий скоїв розбійний напад на кредитну установу на вул.Сумська, і намагаючись сховатися від приватної охорони і поліції, зістрибнув з балкона четвертого поверху, і загинув.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області, повідомлення про те, що чоловік намагався заволодіти грошима, погрожуючи пістолетом, надійшло до Київського відділу поліції в 14.00.

"Касир закладу встигла натиснути тривожну кнопку. Працівники приватної охорони, що знаходилися неподалік, швидко приїхали на виклик і почали переслідувати нападника. На допомогу їм прийшли перехожі. Злочинцеві вдалося відірватися від погоні і сховатися в під'їзді житлового будинку в провулку Воробйова", - йдеться в повідомленні.

На місце події були терміново направлені додаткові сили поліції. Працівники Київського відділу поліції оточили будинок до приїзду спецпідрозділу КОРД. Бійці попередньо визначили, в якій квартирі може ховатися утікач і почали його затримання. У цей час чоловік вистрибнув з балкона четвертого поверху.

"До приїзду лікарів "швидкої", спецназівці надавали йому першу медичну допомогу. Лікарям не вдалося врятувати чоловіка, він помер в кареті швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Слідчими подію попередньо кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 (розбій) та ст.115 (умисне вбивство) з поміткою "самогубство" Кримінального кодексу України.

Зараз працівники поліції з'ясовують всі обставини події та особу загиблого.