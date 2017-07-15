В суботу бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і спровокували бій у Кримського

З початку доби незаконні збройні формування продовжили здійснювати провокації і обстріли на Донбасі, в основному на луганському напрямку, і влаштували невдалу вилазку в районі н.п.Кримське, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Відповідно до зведення станом на 18.00, оприлюдненого на сторінці прес-центру в соцмережі Фейсбук, більшість з 11 збройних провокацій - 8, були зафіксовані на луганському напрямку. Вночі бойовики з 82 міліметрових мінометів били по Трьохізбенці, а з гранатометів і стрілецької зброї - по Кримському і Малиновій. Також збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовані в Новоолександрівці і Дінці.

"На цьому ж напрямку окремо слід відзначити і бойове зіткнення з противником. Близько опівночі з боку селища Фрунзе під вогневим прикриттям група бойовиків, намагаючись наблизитися до наших позицій, вступила в бій з підрозділами АТО в районі Кримського. В результаті вмілих дій українських військових ворог відступив", - йдеться в інформації.

На Маріупольському напрямку вранці 15 липня бойовики випустили 9 мін калібру 120 міліметрів і били з танка по опорних пунктах ЗСУ в Красногорівці. Крім того, ворожі кулемети обстріляли Новомихайлівку.