Полторак і Девідсон обговорили подальше вдосконалення майстерності військових

Міністр оборони України генерал Степан Полторак відвідав флагман українських ВМС фрегат "Гетьман Сагайдачний", есмінець і ракетний крейсер ВМС США,які беруть участь в міжнародних морських навчаннях "Сі Бриз - 2017" а також зустрівся з командувачем 6 флоту США віце-адміралом Філіпом Девідсоном.

"У рамках робочої поїздки в Одеську область перевірив хід проведення міжнародних навчань Sea Breeze-2017, відвідав фрегат "Гетьман Сагайдачний" ВМС України, есмінець ВМС США "Carney" і ракетний крейсер "HueCity", які беруть участь в навчаннях. Під час спілкування з командувачем 6 флоту США віце-адміралом Філіпом Девідсоном обговорили перспективи майбутніх етапів навчань і питання вдосконалення професійної майстерності військовослужбовців під час виконання спільних завдань", - написав С.Полторак в своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в суботу.

Як повідомляється на сайті Міноборони України, командири кораблів ознайомили міністра оборони України з роботою центру управління та навігації. Зустріч же з Ф.Девідсоном відбулася на "HueCity".

"Пане генерале, я дуже вдячний, що ви приймаєте в Одесі наші два корабля. І для нас велика честь брати участь в таких масштабних навчаннях разом з іншими 16 країнами світу. Завдяки тому, що ми виконуємо наші завдання разом, ми стаємо тільки сильніше і так відточуємо свою професійну майстерність", - цитує українське оборонне відомство командувача 6 флоту США.

В ході візиту на фрегат "Гетьман Сагайдачний" С.Полторак відвідав особовий склад корабля і заслухав звіт про хід міжнародних морських військових навчань командувача українських ВМС віце-адмірала Ігоря Воронченко.

Також в рамках поїздки відбулася зустріч глави українського оборонного відомства з представниками Київської асоціації військових аташе, під час якої міністр поінформував представників іноземних держав про хід реформ, які тривають в Міноборони України.

"Окремі підрозділи ВМС України беруть активну участь у бойових діях на сході країни. Воїни демонструють великий професіоналізм і патріотизм в боротьбі за територіальну цілісність країни. Міжнародні навчання є для нас надзвичайно корисними, конструктивними. Я хочу подякувати іноземних колег за те, що вони разом з нами вдосконалюють військову майстерність і допомагають нашим воїнам отримувати нові знання", - сказав С.Полторак.