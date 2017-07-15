Події

20:29 15.07.2017

У Кот-д'Івуарі бойовики напали на військові частини

У Кот-д'Івуарі бойовики напали на військові частини в місті Абіджан і місті Корого. Про це Reuters повідомив представник військової частини в Абіджані.

Інцидент стався в ніч на 15 липня, уточнив він. "Напад було скоєно в районі Абобо в Абіджані, там жертв не було. У Корого були ліквідовані троє нападників", - розповів полковник.

Він зазначив, що нині "ситуація спокійна".

Представник військових додав, що в Абобо також атакували поліцейську дільницю. Хто саме це зробив і з якою метою, поки невідомо, підкреслив він.

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Інтерфакс-Україна
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