Події

21:18 15.07.2017

Казахстан придбав український літак Ан-74 за 15 млн доларів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Казахстан придбав український літак Ан-74.

Про це Гройсман розповів на своїй сторінці в Fаcebook.

Володимир Гройсман: "Хороша новина! Український Ан-74, зроблений в Харкові, відправиться в Казахстан! За літак замовник вже виплатив 15 мільйонів доларів".

Політик додав, що Україна і далі буде працювати "над новими ринками і розвивати експортний потенціал". Також він зазначив, що дуже радий тому, що тепер "на українських літаках стануть літати по всьому світу".

Про те, що Україна має намір розробити план по забезпеченню авіакомпаній Казахстану літаками Ан-148 і Ан-158, раніше заявляв віце-прем'єр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Генадій Зубко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Авдіївському напрямку, де було поранено Дейдея, у п’ятницю не стріляли

В суботу бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і спровокували бій у Кримського

Для внесення застави Добкіну надано 5 днів

Суд заарештував нардепа Добкіна з альтернативою застави

Суд заарештував усіх п'ятьох підозрюваних у розтраті коштів Львівського бронетанкового заводу

ОСТАННЄ

У Фінляндії заборонили носити військову форму без відзнак

Нардепи від "Оппоблока" зберуть заставу за Добкіна

У Кот-д'Івуарі бойовики напали на військові частини

Німецькі винищувачі супроводжували пасажирський літак з Хургади в ФРН

Грузія скасувала тюремне покарання за посів коноплі для особистого користування

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Катушки для спиннинга
РЕКЛАМА