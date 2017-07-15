Казахстан придбав український літак Ан-74 за 15 млн доларів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Казахстан придбав український літак Ан-74.

Про це Гройсман розповів на своїй сторінці в Fаcebook.

Володимир Гройсман: "Хороша новина! Український Ан-74, зроблений в Харкові, відправиться в Казахстан! За літак замовник вже виплатив 15 мільйонів доларів".

Політик додав, що Україна і далі буде працювати "над новими ринками і розвивати експортний потенціал". Також він зазначив, що дуже радий тому, що тепер "на українських літаках стануть літати по всьому світу".

Про те, що Україна має намір розробити план по забезпеченню авіакомпаній Казахстану літаками Ан-148 і Ан-158, раніше заявляв віце-прем'єр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Генадій Зубко.