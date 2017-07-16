Події

07:21 16.07.2017

Один боєць загинув, ще одного поранено в результаті 26 обстрілів з боку бойовиків

Минулої доби незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі, в тому числі з танків і великокаліберної артилерії, в результаті чого один український військовий загинув і ще один отримав поранення, повідомляє в неділю вранці прес-центр штабу АТО.

"В цілому за минулу добу ворог 26 раз порушив перемир'я. Один український військовий загинув в результаті підриву на міні, ще один отримав поранення", - йдеться у зведенні за станом на 6.00 неділі, оприлюдненій на сторінці прес-центру в соцмережі Фейсбук.

Так, після 18.00 суботи основна активність бойовиків була зафіксована на Маріупольському напрямку. З 82 міліметрових мінометів і гранатометів бойовики двічі били по Красногорівці. Селище Новотроїцьке обстріляли з озброєння БМП.

"Близько 23.00, в черговий раз демонструючи зухвале нехтування домовленостями про відвід важкого озброєння, наші позиції поблизу Широкиного бойовики обстріляли з артилерії калібру 152 міліметра і гранатометів. В результаті цього обстрілу один український військовий отримав поранення", - інформують в прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку бандформування майже о 23.00 з танків били по шахті Бутівка і Невельському. Також по Невельському працював ворожий 120 міліметровий міномет. Українські опорні пункти в районі Авдіївки бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку НВФ застосовували гранатомети і стрілецьку зброю по селищам Малинівка, Жовте, Золоте, Станиця Луганська.

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