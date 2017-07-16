Міністр внутрішніх справ Німеччини запропонував відслідковувати переміщення учасників заворушень

Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що потрібно обмежити пересування людей з груп ризику або одягнути на них електронні браслети, щоб відстежувати кожен крок, повідомила BBC News.

Таку пропозицію зроблено на тлі масових заворушень в Гамбурзі, де недавно завершився саміт країн G20. Тоді на захист правопорядку було відправлено 20 тисяч поліцейських, близько 500 з них отримали поранення. Учасники заворушень кидали каміння, спалювали автомобілі і грабували магазини. Де Мезьєр запропонував скористатися досвідом боротьби з футбольними хуліганами. Для цього люди, затримані за участь у заворушеннях, позбавляються права відвідувати мітинги і повинні відзначатися в поліцейських ділянках або носити спеціальні електронні браслети.

На цьому тижні мер Гамбурга Олаф Шольц вибачився перед городянами за те, що трапилося. Він заявив, що відповідальність за шкоду лежить не на організаторах саміту або поліції, а на "злочинному натовпі", чиєю єдиною метою було "завдати шкоди і зруйнувати".

За деякими оцінками в протестах брали участь більше 100 тисяч осіб. У Гамбурзі сильні крайні ліві політичні настрої. 1 травня поліції довелося втихомирювати натовп, який спалив 2008 машин. Тоді заворушення влаштували тільки жителі Гамбурга. Імовірно, на саміт G20 з'їхалися екстремісти з усієї Німеччини.