Події

07:30 16.07.2017

Бразильського політика закидали яйцями на власному весіллі

Депутата асамблеї бразильського штату Парана Марію Вікторію Баррос закидали яйцями на виході з церкви після церемонії одруження, повідомила в неділю BBC News.

Весілля проходило минулої п'ятниці в Куритибі, столиці Парани. Серед гостей на весіллі 25-річного депутата були представники бразильської політичної еліти. Серед них її батько Рікардо Баррос, міністр охорони здоров'я, Кіда Боргетті, заступник губернатора штату і як мінімум 30 членів бразильського національного конгресу.

Наречена звинуватила в образі словом і дією представників лівих політичних поглядів. Вона заявила, що піддалася атаці через те, що її сім'я підтримує президента Мішеля Темера, обвинуваченого в корупції.

В день весілля біля входу до церкви зібралися сотні демонстрантів. Через їх дії Баррос змушена була виїхати в броньованому автомобілі.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Один боєць загинув, ще одного поранено в результаті 26 обстрілів з боку бойовиків

На Авдіївському напрямку, де було поранено Дейдея, у п’ятницю не стріляли

В суботу бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і спровокували бій у Кримського

Для внесення застави Добкіну надано 5 днів

Суд заарештував нардепа Добкіна з альтернативою застави

ОСТАННЄ

Чоловік пішов від 60-річної дружини одразу після народження дитини

Помер актор Володимир Толоконников, виконавець ролі Шарикова в "Собачому серці"

На озброєння США надійшов новий есмінець "Джон Фінн

Сенат відклав голосування по Obamacare через операцію на оці Маккейна

Безпілотник впав на учасників мітингу в Анкарі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Джинсы женские
РЕКЛАМА