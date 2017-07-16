Бразильського політика закидали яйцями на власному весіллі

Депутата асамблеї бразильського штату Парана Марію Вікторію Баррос закидали яйцями на виході з церкви після церемонії одруження, повідомила в неділю BBC News.

Весілля проходило минулої п'ятниці в Куритибі, столиці Парани. Серед гостей на весіллі 25-річного депутата були представники бразильської політичної еліти. Серед них її батько Рікардо Баррос, міністр охорони здоров'я, Кіда Боргетті, заступник губернатора штату і як мінімум 30 членів бразильського національного конгресу.

Наречена звинуватила в образі словом і дією представників лівих політичних поглядів. Вона заявила, що піддалася атаці через те, що її сім'я підтримує президента Мішеля Темера, обвинуваченого в корупції.

В день весілля біля входу до церкви зібралися сотні демонстрантів. Через їх дії Баррос змушена була виїхати в броньованому автомобілі.