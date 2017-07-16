Події

07:38 16.07.2017

Ердоган хоче відновити смертну кару в Туреччині

Президент Туреччини зробив заяву на річниці невдалого путчу

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сподівається на схвалення парламентом законопроекту про введення смертної кари в країні.

"Якщо закон про смертну кару пройде через парламент, я його схвалю. Вірю, що він пройде", - сказав він на мітингу в Анкарі з нагоди річниці запобігання державного перевороту.

Крім того, в понеділок парламент Туреччини розгляне питання про продовження надзвичайного стану в країні.

Перед прийняттям рішення про продовження НС до парламенту буде направлено ​​рекомендацію комітету національної безпеки.

"Комітет збереться, обговорить це питання, ухвалить рішення і направить рекомендацію до парламенту", - сказав турецький лідер.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Один боєць загинув, ще одного поранено в результаті 26 обстрілів з боку бойовиків

На Авдіївському напрямку, де було поранено Дейдея, у п’ятницю не стріляли

В суботу бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і спровокували бій у Кримського

Для внесення застави Добкіну надано 5 днів

Суд заарештував нардепа Добкіна з альтернативою застави

ОСТАННЄ

Чоловік пішов від 60-річної дружини одразу після народження дитини

Помер актор Володимир Толоконников, виконавець ролі Шарикова в "Собачому серці"

На озброєння США надійшов новий есмінець "Джон Фінн

Сенат відклав голосування по Obamacare через операцію на оці Маккейна

Безпілотник впав на учасників мітингу в Анкарі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА