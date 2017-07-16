Ердоган хоче відновити смертну кару в Туреччині

Президент Туреччини зробив заяву на річниці невдалого путчу

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сподівається на схвалення парламентом законопроекту про введення смертної кари в країні.

"Якщо закон про смертну кару пройде через парламент, я його схвалю. Вірю, що він пройде", - сказав він на мітингу в Анкарі з нагоди річниці запобігання державного перевороту.

Крім того, в понеділок парламент Туреччини розгляне питання про продовження надзвичайного стану в країні.

Перед прийняттям рішення про продовження НС до парламенту буде направлено ​​рекомендацію комітету національної безпеки.

"Комітет збереться, обговорить це питання, ухвалить рішення і направить рекомендацію до парламенту", - сказав турецький лідер.