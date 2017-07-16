Події

07:42 16.07.2017

Польський парламент вирішив самостійно призначати суддів

Парламент Польщі схвалив законопрект, який дає депутатам і міністру юстиції право призначати суддів без консультації з адвокатськими колами, повідомила BBC News. Обидві палати парламенту проголосували "за".

Ініціатори законопроекту з правлячої партії "Право і справедливість" мотивують свій крок тим, що зараз судова система країни вкрай корумпована і служить тільки правлячій еліті. На їхню думку, судді потурають корпоративізму.

Крім того, кілька днів тому в сейм внесли законопроект, який дозволяє міністрові юстиції відправити у відставку всіх суддів верховного суду Польщі і призначити нових.

Противники нових правил вважають, що відсторонення юристів від призначення суддів підриває незалежність судової влади Польщі.

Щоб законопроект набув чинності, його має підписати президент Анджей Дуда. Поки він не збирався скористатися правом вето.

"Право і справедливість" прийшла до влади в 2015 році. За цей час вона провела низку суперечливих реформ, що викликали масові протести. Демонстрація проти нового закону вже призначена на неділю і пройде у Варшаві.

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