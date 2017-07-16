Компанія "Doppelmayr" цікавиться будівництвом канатної дороги в Києві

Київ на цьому тижні відвідали представники керівництва австрійської компанії "Doppelmayr", які зацікавилися можливістю реалізації проекту будівництва в центральній частині міста канатної дороги, яка за планами влади зв'яже ключові туристичні місця, заявив мер столиці Віталій Кличко.

"На цьому тижні до Києва приїжджали представники компанії "Doppelmayr", яка є світовим лідером з будівництва канатних доріг. Те, що високе керівництво приїжджає і виявляє зацікавленість в проекті, є дуже хорошим сигналом. Упевнений, що наступної весни ми зможемо говорити про початок будівництва канатної дороги", - цитує В.Кличка його прес-служба.

Крім цього, зазначив градоначальник, столична влада планує оновити і київський фунікулер.

"Хочу нагадати, що в минулому році фунікулер перевіз понад один мільйон пасажирів. Ми плануємо зробити і просторі вагони, і кондиціонування в них. Фунікулер буде не тільки транспортним засобом, а також - одним з атракціонів, який із задоволенням будуть відвідувати багато киян і гостей нашого міста", - підкреслив В.Кличко.

Міський голова зазначив, що серед іноземних інвесторів є зацікавленість в вкладанні інвестицій в Україну і Київ зокрема.

"60% з усіх інвестицій, які були залучені минулого року в Україні, прийшли саме до нашого міста. Тобто довіра є, зацікавленість є, і разом з інвесторами, які створюють робочі місця, ми змінюємо наше місто", - сказав він.