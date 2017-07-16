Події

07:49 16.07.2017

Безпілотник впав на учасників мітингу в Анкарі

Кілька людей отримали травми в результаті падіння безпілотника в Анкарі на мітингу в пам'ять про річницю спроби держперевороту в Туреччині.

Як передає кореспондент "Інтерфаксу", безпілотник знімав на відео і транслював зображення мітингу на екрани з боків сцени, однак з невстановленої причини впав на натовп. При цьому медики вивели з мітингу близько шести чоловік з легкими травмами і порізами.

"У нас щось сталося, сподіваюся, ніхто сильно не постраждав", - сказав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

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