На озброєння США надійшов новий есмінець "Джон Фінн

У США надійшов на озброєння новітній есмінець "Джон Фінн". Про це повідомляється на сайті Пентагону.

Як наголошується в повідомленні, урочиста церемонія щодо вступу до ВМС США нового корабля пройшла в штаті Гаваї. "Джон Фінн" є першим кораблем на якому стоїть система Aegis Baseline 9, яка дозволяє есмінцю одночасно виконувати функції як оборони, так і нападу.

Адмірал морського флоту США Харрі Харріс заявив, що США є "тихоокеанської нацією, лідером і силою". "Ми віримо в мир за допомогою сили, розумна сила підтримується грубою силою. І важка сила корабля особисто посилає сигнал нашим друзам і противникам, що наша увага чітко сфокусована на Індо-Азіатському-Тихоокеанському регіоні", - заявив він.

Новий американський есмінець названий на честь моряка Джона Фінна, який під час нападу японських військових на Перл-Харбор 7 грудня 1941 року стріляв з кулемета 50 калібру. Він був поранений 20 разів, але продовжував вести бій. Фінн помер в 2010 році у віці 100 років. Він отримав медаль честі за героїзм.