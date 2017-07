На озброєння США надійшов новий есмінець "Джон Фінн

У США надійшов на озброєння новітній есмінець "Джон Фінн". Про це повідомляється на сайті Пентагону.

Як наголошується в повідомленні, урочиста церемонія щодо вступу до ВМС США нового корабля пройшла в штаті Гаваї. "Джон Фінн" є першим кораблем на якому стоїть система Aegis Baseline 9, яка дозволяє есмінцю одночасно виконувати функції як оборони, так і нападу.

Адмірал морського флоту США Харрі Харріс заявив, що США є "тихоокеанської нацією, лідером і силою". "Ми віримо в мир за допомогою сили, розумна сила підтримується грубою силою. І важка сила корабля особисто посилає сигнал нашим друзам і противникам, що наша увага чітко сфокусована на Індо-Азіатському-Тихоокеанському регіоні", - заявив він.

RT to welcome the #USNavy's newest destroyer, #USSJohnFinn #DDG113 to our fleet! pic.twitter.com/HVxgM5UjDR