Чоловік пішов від 60-річної дружини одразу після народження дитини

60-річна Атіфа Ляджіч, мешканка міста Нові-Пазар, розташованого на заході Сербії, народила свою першу дитину, дівчинку Аліну, після двадцяти років лікування від безпліддя, повідомляє The Sun.

Однак найщасливіший день у її житті несподівано обернувся і найбільшим розчаруванням: 68-річний чоловік Атіфи, Шериф Нокіч, заявив про те, що йде з сім'ї відразу після народження дочки.

Нокіч прожив в шлюбі з Атіфою, своєю другою дружиною, вісім років, має чотирьох дітей від першого шлюбу. Він зізнався журналістам, що не хотів дітей від Атіфи, проте залишався з нею весь час, поки вона проходила лікування.

Тепер чоловік вважає себе вправі покинути дружину, адже, за його словами, "вона отримала те, що хотіла", а виховувати дитину йому не дозволяють "проблеми зі здоров'ям".