Списані вагони горіли в харківському депо в суботу

У суботу ввечері в Харкові зайнялися вагони електропоїзда на території вагономоторного депо по вул. Саратовській.

Як повідомляє в неділю вранці прес-служба ГУ ДСНС в Харківській області, інформація про загорання надійшло до чергової частини о 20.30.

"До місця пожежі було направлено 4 відділення служби порятунку на автоцистернах та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що на шляху відстою списаних вагонів горіли 2 недіючих (списаних) вагона електропоїзда. Площа пожежі - близько 100 кв. м", - ідеться в повідомленні.

О 20.50 пожежу було локалізовано, о 21.30 - ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню полум'я на інші вагони електропоїздів.

Причина пожежі та збитки, завдані вогнем, встановлюються.