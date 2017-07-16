Порошенко привітав українців із 27-ою річницею прийняття Декларації про державний суверенітет України

Президент України Петро Порошенко привітав українців з 27-ою річницею прийняття Декларації про державний суверенітет Української держави, коли Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України, зробивши перший юридичний крок до виходу з СРСР і початку нового етапу державності.

В оприлюдненому в неділю вранці на сайті президента України зверненні до народу з нагоди річниці П.Порошенко заявив, що "сьогодні, як і сто років тому, наші воїни зі зброєю в руках захищають від російського агресора державний суверенітет України".

"Свобода має високу ціну. Протягом 20-х - 90-х років минулого століття тривав визвольний рух українського народу за державну незалежність України. Своє право на власне майбутнє ми відстояли під час Помаранчевої революції. Європейський вибір України виборювали мільйони громадян під час Революції Гідності. За нього віддали своє життя Герої Небесної Сотні", - підкреслив глава держави.

Президент у своєму зверненні також зазначає, що "проголошений Рік Української революції 1917 - 1921 років спонукає звернути увагу на схожість у процесах руйнування імперій. Саме 100 років тому на уламках колишньої Російської імперії кипіло національне піднесення поневолених народів".

"У складних умовах ми наполегливо реформуємо практично всі сфери життя країни, і вже є позитивні зрушення. Вперше за багато років поліпшені показники інвестиційної привабливості України, що відкриває перспективу для впевненого економічного зростання", - йдеться в зверненні П.Порошенко.

Президент також зазначає, що в умовах гібридного протистояння з Російською Федерацією і втрати значної частини економічного потенціалу країни вдалося в цьому році перейти до підвищення соціальних стандартів - зросла мінімальна заробітна плата і пенсії.

П.Порошенко також нагадав, що завершено складний фінальний етап набуття чинності Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, а "відкриті завдяки безвізовому режиму двері Євросоюзу є справжнім визнанням наших досягнень на шляху реформ".