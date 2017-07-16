Боєць ЗСУ загинув, підірвавшись на міні, ще один поранений у результаті 26 обстрілів з боку бойовиків

Наприкінці минулої доби незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі, зокрема з танків і великокаліберної артилерії, в результаті чого один український військовий загинув і ще один отримав поранення, повідомляє в неділю вранці прес-центр штабу АТО.

"Загалом за минулу добу ворог 26 разів порушив перемир'я. Один український військовий загинув у результаті підриву на міні, ще один отримав поранення", - йдеться у зведенні станом на 6.00 неділі, оприлюдненому на сторінці прес-центру в соцмережі Фейсбук.

Так, після 18.00 суботи основна активність бойовиків була зафіксована на маріупольському напрямку. З 82 міліметрових мінометів і гранатометів бойовики двічі били по Красногорівці. Селище Новотроїцьке обстріляли з озброєння БМП.

"Близько 23.00, вкотре демонструючи зухвале нехтування домовленостями про відведення важкого озброєння, наші позиції поблизу Широкиного бойовики обстріляли з артилерії калібру 152 міліметра і гранатометів. У результаті цього обстрілу один український військовий отримав поранення", - інформують в прес-центрі штабу АТО.

На донецькому напрямку бандформування майже о 23.00 з танків били по шахті Бутівка і Невельському. Також по Невельському працював ворожий 120-міліметровий міномет. Українські опорні пункти в районі Авдіївки бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На луганському напрямку НЗФ застосовували гранатомети і стрілецьку зброю по селищах Малинівка, Жовте, Золоте, Станиця Луганська.