Події

13:19 16.07.2017

Троє людей загинуло і троє дістали травм у ДТП у Львівській області

Троє людей загинуло і троє були травмовані в ДТП на автодорозі Львів-Тернопіль біля села Куровичі Золочівського району Львівської області, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в області.

Як зазначено в оприлюдненому в неділю повідомленні, аварія сталася близько 6.00 - зіткнулися автомобілі Renault Laguna і Daewoo Sens.

Постраждалих доправили до лікарні. До вилучення тіл загиблих з автомобіля "Деу" долучали пожежних.

Причини і обставини аварії встановлюються.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Один боєць загинув, ще одного поранено в результаті 26 обстрілів з боку бойовиків

Нардепи від "Оппоблока" зберуть заставу за Добкіна

На Авдіївському напрямку, де було поранено Дейдея, у п’ятницю не стріляли

В суботу бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і спровокували бій у Кримського

Для внесення застави Добкіну надано 5 днів

ОСТАННЄ

Порошенко відвідає Одеську область

Понад 10 тис. одиниць озброєння і військової техніки планують поставити в ЗСУ цього року

З туберкульозом у Киргизії боротимуться імами

Командувач Сухопутних військ Канади ознайомився з перебігом навчання саперів ЗСУ канадськими інструкторами

Боєць ЗСУ загинув, підірвавшись на міні, ще один поранений у результаті 26 обстрілів з боку бойовиків

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
паяльник купить
РЕКЛАМА