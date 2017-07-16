Троє людей загинуло і троє дістали травм у ДТП у Львівській області

Троє людей загинуло і троє були травмовані в ДТП на автодорозі Львів-Тернопіль біля села Куровичі Золочівського району Львівської області, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в області.

Як зазначено в оприлюдненому в неділю повідомленні, аварія сталася близько 6.00 - зіткнулися автомобілі Renault Laguna і Daewoo Sens.

Постраждалих доправили до лікарні. До вилучення тіл загиблих з автомобіля "Деу" долучали пожежних.

Причини і обставини аварії встановлюються.